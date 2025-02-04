Москва, 4 февраля, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Россия будет продолжать контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК) и отстаивать интересы сборной и спортсменов. Об этом 4 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Что касается командных [соревнований на Олимпиаде-2026], мы естественно продолжаем и будем продолжать наши контакты с МОК, мы будем отстаивать интересы наших спортсменов и нашей олимпийской сборной», — отметил он.

Песков подчеркнул, что придётся потратить дополнительные усилия и время для того, чтобы урегулировать эту проблему.

Представитель Кремля добавил, что некоторые федерации уже приняли решение или близки к тому, чтобы принять решение, которое обеспечит возможность отдельно взятым российским спортсменам участвовать в олимпийских соревнованиях.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Международный союз конькобежцев разрешил российским фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам пройти отбор на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. Россия сможет заявить только по одному спортсмену или паре в каждом виде программы в фигурном катании. При этом в сентябре 2024 года союз продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

Президент РФ Владимир Путин ранее обвинил МОК в грубом попрании олимпийских идеалов, стремлении сохранить власть и финансовое благополучие. Россия продолжит идти по пути демократизации спорта и снятия надуманных ограничений, подчеркнул глава государства.