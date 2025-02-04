Москва, 4 февраля, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Экс-солист группы «На-На» Владимир Лёвкин в последнем разговоре перед смертью признался в любви к своей жене. Об этом 4 января рассказала сама вдова музыканта Марина Лёвкина.

Сергей Булкин/ТАСС Портрет солиста группы «На-На» Владимира Левкина

По её словам, бывшему солисту «На-На» в этот момент ставили в больнице капельницу.

«Всё, мои хорошие, я тебя люблю… Так тяжело говорить, позже созвонимся… Я ещё сплю здесь», — процитировала слова мужа Лёвкина в эфире Первого канала.

Музыканта на следующий день перевели в реанимационное отделение, и больше он уже не связывался со своими родственниками.

Как сообщало ИА Регнум, 57-летний Лёвкин скончался 17 ноября 2024 в одной из московских клиник. Причиной смерти стало онкологическое заболевание лимфатической системы, которое у артиста выявили ещё в 2003 году. За время лечения музыкант перенёс 13 курсов химиотерапии и две пересадки костного мозга.

Экс-солиста группы «На-На» похоронили 19 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Его память в числе многих других почтили коллеги Лёвкина по группе Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин, а также Марина Хлебникова, которая выступала с коллективом в конце 1990-х годов.

Лёвкин родился 6 июня 1967 года в Москве и уже с шести лет занимался музыкой. С 1989 по 1998 год выступал в группе «На-На», после чего записал сольный альбом и создал группу «Кеды» вместе с Вячеславом Качиным. Музыкант принимал участие в телевизионных проектах, а также занимался благотворительностью и вёл общественную деятельность.