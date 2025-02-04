Москва, 4 февраля, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Возобновление Соединёнными Штатами Америки поставок оружия Украине будет плохим стимулом для решения военного конфликта и начала переговоров. Такое мнение 4 февраля высказал депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Mauricio Campino/Keystone Press Agency/Global Look Press

3 февраля агентство Reuters написало о возобновлении поставок американского оружия и военной техники Украине после их приостановки. По словам автора статьи, администрация президента США Дональда Трампа вначале хотела остановить передачу вооружений Киеву.

Комментируя эту новость, Шеремет подчеркнул, что такой шаг Вашингтона только создаст новые преграды на пути к миру.

«Возобновление поставок оружия на Украину создаёт дополнительные преграды и является плохим стимулом для урегулирования военного конфликта и поиска точек соприкосновения в возможных переговорах между Россией и США», — заявил Шеремет в беседе с «РИА Новости».

Парламентарий также добавил, что никакое вооружение, поставляемое Киеву, не создаст для украинской армии преимущества на фронте и не повлияет на исход российской спецоперации.

«Поставки новых партий оружия могут только затянуть конфликт и усугубить ситуацию, увеличив количество жертв с двух сторон», — подчеркнул депутат.

Он назвал продолжающиеся поставки оружия плохой тенденцией, связанной с хаотичным путём, начатым бывшим президентом США Джо Байденом.

Ранее, 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что никто в США не говорил о прекращении поставок американского оружия Украине и потому военная помощь киевскому режиму продолжается. Он назвал эту поддержку очевидным фактом.

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что никакая западная военная помощь Украине не может изменить ход специальной военной операции. Российский лидер добавил, что поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте и их планы его затянуть.