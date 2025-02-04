Москва, 4 февраля, 2025, 12:33 — ИА Регнум. России предстоит многократно обсуждать с другими странами, в том числе с Китаем, вопросы по конфигурации будущего миропорядка. Об этом 4 февраля заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В контексте 75-летия со дня Ялтинской конференции журналисты задали представителю Кремля вопрос, возможна ли «Ялта-2» при участии Китая.

Песков ответил, что возникает всё больше центров силы как в экономическом, так и в военном плане. В мире, который становится многополярным, отдельные полюсы не могут обеспечивать безопасность и стабильность.

«Многополярность является тем фактором, который нельзя игнорировать, на него нужно ориентироваться. И, безусловно, предстоит ещё очень много обсуждений по будущей конфигурации мировых дел», — заявил Песков.

4 февраля исполнилось 75 лет со дня Ялтинской конференции союзных держав — СССР, США и Великобритании, посвящённой установлению миропорядка после Второй мировой войны. Делегацию СССР возглавил Иосиф Сталин, делегацию США — Франклин Рузвельт, британскую делегацию — Уинстон Черчилль.