Москва, 4 февраля, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 4 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов», — добавили в ведомстве.

Российские военные ударили по скоплениям живой силы и техники украинской армии в 149 районах.

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 68 дронов самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля ВС России ударили по объекту энергетики на контролируемой Киевом территории, который обеспечивал действия украинских формирований. Также военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства, места хранения и подготовки к запуску дронов.

Глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов 1 февраля рассказал об ударе российских военных по скоплению личного состава украинской армии и объектам военного назначения во временно подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. По его словам, в городе было зафиксировано около 20 прилётов беспилотников «Герань».