Москва, 4 февраля, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России за сутки ликвидировали 68 беспилотных летательных аппаратов и ракету «Нептун» украинских формирований. Об этом 4 февраля рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

По словам Конашенкова, российские оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску дронов, а также по складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника.

Военный уточнил, что также были поражены скопления личного состава и техники украинской армии в 149 районах.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, утром 3 февраля российские военные уничтожили украинский дрон над акваторией Каспийского моря. Для этого были задействованы дежурные средства ПВО.

В ночь на 3 февраля силы ПВО армии России нейтрализовали и ликвидировали 70 беспилотников украинских формирований над несколькими региона РФ. Из этого числа 27 дронов сбили над Ростовской областью, 25 — над Волгоградской, семь — над территорией Астраханской, пять — над Воронежской, четыре — над Белгородской и ещё два над территорией Курской области.