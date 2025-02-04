Москва, 4 февраля, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Евросоюз ухудшает своё экономическое положение, увеличивая военные расходы на фоне якобы существующей угрозы со стороны России. Об этом 4 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Он отметил, что страны ЕС приняли недальновидное и пагубное для простых европейских граждан решение, разрушающее экономику государств из-за страха перед Россией.

«Мы видим, что в Европе доминирует милитаристский подход, под предлогом эфемерной угрозы от России раздувают военные расходы. С другой стороны, увеличение военных расходов вводит европейскую экономику в зону дискомфорта, в предкризисное состояние», — заявил он в ходе брифинга.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля генсек НАТО Марк Рютте призвал Германию увеличить расходы на оборону, так как у ФРГ самая развитая экономика в Европе и страна должна производить больше оружия, чем другие государства вЕС и НАТО. По его словам, в ближайшие месяцы этот вопрос будет обсуждаться во многих западных странах для подготовки к войне, не указав при этом стороны потенциального военного конфликта.

14 января Рютте также заявлял, что жители европейских государств в случае отказа повысить затраты на оборону больше нынешних 2% ВВП будут вынуждены учить русский язык или переехать в Новую Зеландию.

3 января вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек назвал расходы на оборону в размере 2% от ВВП недостаточными и призвал значительно увеличить оборонный бюджет Германии, вероятно, до уровня 3,5% от ВВП, однако затем канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал это предложение, сообщив, что эти деньги негде взять.