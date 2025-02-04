Москва, 4 февраля, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Никто в США не говорил о прекращении поставок американского оружия Украине, и потому военная помощь киевскому режиму продолжается. Об этом 4 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Mauricio Campino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель Кремля, комментируя появившиеся в СМИ сообщения на эту тему, назвал очевидным продолжение американской военной помощи Киеву.

«Собственно, об остановке поставок вооружения никто и не заявлял, поэтому эти поставки продолжаются», — пояснил он в ходе брифинга.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля агентство Reuters написало о возобновлении поставок американского оружия и военной техники Украине после их приостановки. По словам автора публикации, администрация президента США Дональда Трампа вначале хотела остановить передачу вооружений Киеву.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский 31 января написал, что глава киевского режима Владимир Зеленский обвиняет бывшего президента США Джо Байдена в развязывании конфликта на Украине и в недостаточной помощи Киеву. По словам депутата, глава киевского режима также утверждает, что из-за Байдена Украина вступила в конфликт с Россией «в одиночку».

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что никакая западная военная помощь Украине не может изменить ход специальной военной операции. Российский лидер добавил, что поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте и их планы его затянуть.