Москва, 4 февраля, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Кремлю нечего добавить к прошлым заявлениям касательно развития диалога с США по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом 4 февраля на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее, 3 февраля, президент США Дональд Трамп заявил о достижении значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Однако деталей он раскрывать не стал.

Песков 3 февраля заявил, что де-юре полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского на должности президента Украины давно закончились, поэтому в стране необходимо провести выборы для начала переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее представитель Кремля уже отмечал, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским коллегой, Москва ждёт сигналов от Вашингтона. Он также призвал не гадать, когда состоится контакт, так как общественности об этом сообщат.