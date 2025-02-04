Москва, 4 февраля, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, погибший в Курской области, герой, его вклад широко известен. Об этом 4 февраля заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Правительство Приморского края Сергей Ефремов

Как передавало ИА Регнум, губернатор Приморского края Олег Кожемяко 2 февраля сообщил, что Ефремов, возвращаясь с боевого задания в Курской области, наехал на мину. Погиб также ещё один офицер.

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