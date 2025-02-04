Курск, 4 февраля, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Расчёт ударных FPV-дронов группировки войск «Север» ликвидировал украинскую разведывательную группу недалеко от населённого пункта Старая Сорочина Курской области. Об этом 4 февраля рассказали в российском силовом ведомстве.

Евгений Биятов/РИА Новости

Как уточняется, группа состояла из четырёх человек из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Группа разведчиков противника была уничтожена в районе населённого пункта Старая Сорочина в Курской области», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Ранее, 31 января, в Курской области группировка войск «Север» отразила контратаку ВСУ. В ходе боёв в регионе было нанесено поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ.

29 января экипажи российских вертолётов Ми-28НМ и Ка-52М в сопровождении Ми-8ПСГ поразили личный состав и технику украинских формирований в приграничном районе Курской области.

1 февраля российские войска сорвали попытку контрнаступления ВСУ под Купянском на богуславском направлении. Разведка смогла вычислить три резервных подразделения украинской армии. По позициям ВСУ нанесли удары тяжёлой огнемётной системой «Солнцепёк». Были уничтожены два миномётных расчёта и три танка, украинская армия потеряла до 50 бойцов.