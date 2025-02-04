Москва, 4 февраля, 2025, 13:39 — ИА Регнум. Писатель Захар Прилепин посетил кинопарк «Москино», где сейчас проходят показы исторического спектакля «Соборная площадь». Он отметил, что эту постановку должен увидеть каждый.

mos.ru Захар Прилепин: постановку «Соборная площадь» нужно увидеть каждому

«Этот спектакль обязательно нужно показывать детям. И вообще, его нужно увидеть каждому», — заявил Прилепин.

В числе прочего писатель отметил визуальную составляющую спектакля. «Зрелищные приемы, христианские символы, кубизм, футуризм, замешанный с русским национальным стилем, — всё это выглядит потрясающе», — сказал Прилепин.

По его словам, в этом спектакле происходит синергия жанров и стилей — народный театр с элементами скоморошества переходит в современный танцевальный театр, а затем в классический театр. «Наша страна стремительно развивается, и этот спектакль — верный показатель», — отметил он.

Постановка «Соборная площадь» рассказывает о событиях Смутного времени, раскрывая зрителям подлинные причины войны между Речью Посполитой и Российским царством. Это первый мультимедийный спектакль под открытым небом в кинопарке «Москино». Он был создан специально для показа в декорациях «Соборная площадь Москвы». Там построили большую многоступенчатую сцену и обогреваемые зрительские трибуны.

Отметил Прилепин и декорации «Москино». «Я только что закончил работу над историческим романом, и эти мотивы мне очень близки. Кинопарк произвел сильное впечатление, огромные молодцы те, кто придумал и реализовал этот проект», — добавил Захар Прилепин.

mos.ru Захар Прилепин: постановку «Соборная площадь» нужно увидеть каждому

Над постановкой работали художники, дизайнеры, инженеры и продюсеры во главе с режиссером Эдуардом Бояковым. В спектакле принимают участие знаменитые артисты: Дмитрий Певцов, Валерий Николаев, Екатерина Гусева, Леонид Якубович, Анна Большова, Ольга Кабо, Ирина Линдт, Юлия Такшина и другие. Наряду с юными артистами у каждого зрителя будет возможность увидеть на сцене известного актера.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера. Здесь уже завершен первый этап развития: построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры.