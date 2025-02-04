Москва, 4 февраля, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Свыше 5 тыс. участников уже зарегистрировались на конкурс социальных архитекторов. Об этом сообщила пресс-служба проекта в Telegram-канале.

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

По состоянию на 09:00 4 февраля были поданы 5 175 заявок.

«При организации подобных конкурсов всегда наблюдается впечатляющий рост количества регистраций на самом старте. Здесь мы также получили пик активности после открытия регистрации. Однако и впоследствии темп подачи заявок не был потерян», — отметил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

По его словам, людям объясняют значение социальной архитектуры. После осмысления и понимания нового проекта они подают заявки.

Конкурс социальных архитекторов реализуется по поручению президента России Владимира Путина и является частью большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов. Подать заявку можно до 12:00 МСК 11 февраля текущего года.

Как сообщало ИА Регнум, о старте конкурса социальных архитекторов 14 января объявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил, что запросы общества, его потребности и задачи находятся на острие повестки, а потому социальные проекты и люди, их реализующие, становятся всё более востребованными.

Мероприятие проходит в рамках выполнения поручения главы государства о совершенствовании механизмов участия граждан в жизни страны. За первые сутки для участия в конкурсе зарегистрировались более 900 человек.

Заместитель генерального директора КГ «Полилог» по GR Никита Сетов отметил, что конкурс должен подвести политтехнологическое сообщество к важному и неизбежному выводу. По его словам, политтехнолог в классическом понимании — это кайнозойская эра, вид, который должен эволюционировать, чтобы выжить.