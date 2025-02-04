Москва, 4 февраля, 2025, 11:56 — ИА Регнум. 41-летний телохранитель Сергей Шкрябатовский, выживший при взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве, ранее охранял бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказала его родственница.

соцсети

По словам собеседница агентства, состояние Сергея врачам удалось стабилизировать, но ранение тяжелое.

«Одна нога в аппарате Илизарова, множественные переломы. Вчера просто его мучили, я не знаю, какие-то допросы все время были. А он в таком состоянии, что даже главврач ругался на следователей», — рассказала Наталья.

Ранее ИА Регнум сообщало, что утром 3 февраля в одном из домов на улице Авиационной в ЖК «Алые паруса» в Москве раздался взрыв. В холле одного из домов взорвалась граната, когда рядом находились люди. В результате инцидента пострадали пять человек.

Целью преступников, устроивших взрыв, был глава Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Мужчина был экстренно госпитализирован в реанимацию, где впоследствии скончался.

соцсети Сергей Шкрябатовский

После взрыва украинские паблики активно обсуждали личности раненых. В нескольких телеграм-каналах появились снимки бывшего президента незалежной Виктора Януковича, на которых якобы запечатлен раненый накануне телохранитель Сергей Шкрябатовский.

«Охранял. Не скажу вам подробностей, мы обычно на эти темы не разговариваем, но это правда», — добавила Наталья.

соцсети Фото охранника Януковича, похожего на Сергея распространяют украинские паблики

Ранее в беседе с ИА Регнум Наталья уже упоминала, что ее родственник охранял персон и поважнее, чем погибший Армен Саркисян. И во время его службы его клиентов пытались убить. »Уже совершались покушения, но всё обходилось. Сегодняшнее покушение самое серьёзное в его работе, раньше такого никогда не было,» — сказала Наталья.