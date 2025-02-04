Москва, 4 февраля, 2025, 11:57 — ИА Регнум. Спектакль «Тест на любовь» Московского театра мюзикла с осудившим проведение СВО лидером группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым в главной роли отменили. Об этом 4 февраля сообщила актриса и телеведущая Яна Поплавская.

Евгения Новоженина/РИА Новости Певец Алексей Кортнев

«Так быстро … [выступавших против спецоперации] ещё не отменяли. Руководство театра пишет объяснительную в Минкульт», — написала она в своём Telegram-канале.

Актриса отметила, что ей непонятно, почему в таких случаях обязательно нужен общественный резонанс. По мнению Поплавской, в этом вопросе необходимо поставить точку.

«Осудил Россию, СВО, наших парней, руководство страны — изволь за это отвечать. И перед людьми ответь, которые восемь лет жили под бомбежками до начала спецоперации», — пояснила она.

Как сообщало ИА Регнум, в пермском «Ё-баре» 26 января отменили концерт Кортнева. До этого, 22 января, анонсированный на этот день концерт лидера «Несчастного случая» в Ростове-на-Дону также отменили. Причины отмены не сообщались.

В марте 2024 года концерт выступавшего против спецоперации Кортнева запретили власти города Воткинска в Удмуртии. Музыкант 9 апреля в музее-усадьбе Чайковского должен был выступить в качестве приглашённой звезды на концерте-семинаре «Учучуду Music Weekend».

Кроме того, намеченный на середину февраля 2023 года концерт Кортнева в Новосибирске был сорван: вначале в здании клуба отключили электричество, затем поступил звонок о возгорании. По информации Telegram-каналов, позднее лидера «Несчастного случая» задержали представители органов правопорядка, так как он показал средний палец сотруднику полиции.

В апреле этого же года в отношении Кортнева возбудили дело об оскорблении представителя власти. Позднее музыкант публично извинился перед новосибирским полицейским за инцидент, заявив, что был крайне раздосадован и в этом состоянии продемонстрировал непристойный жест в адрес полицейского, за что извиняется.