Москва, 4 февраля, 2025, 12:48 — ИА Регнум. В России растёт спрос на экзотический алкоголь из-за дешевизны и доступности. Об этом 4 февраля заявил «Коммерсантъ».

Роман Пименов/ТАСС

За 2024 год в России вырос спрос на корейский алкогольный напиток соджу — почти на 350%, а также на чачу, кальвадос, бренди и граппу. В общей сложности продажи алкоголя, ассоциирующегося у россиян с другими странами, выросли за год на 93,1% в натуральном выражении и на 53,8% — в денежном, приводит газета статистику аналитической компании «Нильсен».

Тем не менее, согласно данным, такой экзотический алкоголь остаётся нишевым продуктом. Так, например, соджу, высокий спрос на который отмечен у молодёжи, лишь недавно появился на российском рынке в достаточных объёмах, так как его выпуск удалось локализовать некоторым компаниям. Таким образом, напиток стал более дешёвым, чем импортные марки, и более доступным. Отмечается также, что подобные тенденции сформировали новые заинтересованные группы.

«Толчком для роста спроса на экзотические категории стало формирование в последние годы «нового» среднего класса, готового пробовать алкоголь, к которому ранее проявлял меньше интереса», — приводятся слова руководителя аналитического агентства ЦИФРРА Вадима Дробиза в статье.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России приостановился тренд на меньшее потребление алкоголя. Отмечается, что в последние годы потребление спиртосодержащей продукции снижалось — в 2019 году это было 9 литров чистого этанола на душу населения, в 2023 году — 8,49, затем тенденция остановилась.

29 ноября в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о возможности продажи алкоголя исключительно в отдельных специализированных местах, куда могут попасть только достигшие 18 лет. Авторы законопроекта предложили также запретить выставлять алкоголь рядом с продуктами и другими товарами.