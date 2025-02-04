Москва, 4 февраля, 2025, 11:44 — ИА Регнум. Центробанк РФ зафиксировал массовое распространение мифов о цифровом рубле в мессенджерах и соцсетях. Об этом 4 февраля сообщил представитель Банка России.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Как правило, авторы этих сообщений, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, пытаются подкрепить свои тексты якобы различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют какого-либо отношения к цифровому рублю либо вырваны из контекста», — процитировал его РБК.

По словам специалиста, авторы рассылок активно призывают не пользоваться цифровыми рублями, писать отказы от их подключения. Акцент делается на том, что переход якобы в итоге станет принудительным и позволит ограничивать расходы граждан. Встречаются сообщения о старте использования цифрового рубля Сбербанком, который, по утверждению авторов, начал собирать подписи клиентов для их оцифровки.

Представитель ЦБ напомнил, что цифровые рубли станут лишь дополнением к наличным и безналичным средствам, а решение об их использовании остаётся за человеком.

В свою очередь представитель «Сбера» отметил, что цифровой рубль пока недоступен для граждан. Его запуск планируется лишь летом 2025 года. Банк не делает клиентам никаких предложений, касающихся перехода на новую форму валюты, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в соцсетях также распространялась информация, что пенсии будут выплачиваться в цифровых рублях. Однако председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов опроверг данные слухи. Он пояснил, что с учётом социальной значимости пенсий государство не может установить единственный способ их получения, даже если речь идёт о традиционных банковских переводах. По словам парламентария, это противоречит государственной политике о выборе формы пенсионных выплат.

Закон о внедрении цифрового рубля президент России Владимир Путин подписал в июле 2023 года. Через год глава государства отметил, что запущенная в пилотном режиме Центробанком платформа цифрового рубля показала работоспособность и функциональность. В декабре прошлого года глава государства заявил, что с 2025 года цифровой рубль будет использоваться в расчётах в рамках российского бюджета.