Екатеринбург, 4 февраля, 2025, 11:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ученик напал на одноклассника с ножом и ударил его в спину. Об этом 4 февраля сообщил Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА Регнум

По предварительной информации, ранее школьники поругались из-за оскорблений в адрес семьи одного из них. После этого обиженный ученик пришёл на занятия с ножом.

Пострадавшего госпитализировали, на месте происшествия дежурят экстренные службы. Полиция начала проверку.

Ранее, 23 января, в подмосковной Балашихе охранник задержал на территории школы 10-классника, который принёс из дома кухонный нож и топорик. Подросток заявил, что нёс эти предметы своей бабушке и якобы забыл выложить их из портфеля. Силовики устанавливают цели использования школьником топорика и ножа.

6 декабря ученик одной из школ Краснодара напал с ножом на одноклассников. Два человека пострадали, их госпитализировали с колото-резаными ранами. Нападавшего задержали для выяснения деталей произошедшего.