Москва, 4 февраля, 2025, 11:38 — ИА Регнум. Переход США после прихода к власти американского президента Дональда Трампа к концепции «Америка прежде всего» тревожно созвучен с лозунгом «Германия превыше всего» времён Гитлера. Об этом 4 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Название концепции «Америка прежде всего» несёт в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода «Германия превыше всего», а ставка на «установление мира посредством силы» может окончательно похоронить дипломатию», — написал он в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

Глава МИД РФ добавил, что в такого рода высказываниях и идеологических построениях также не наблюдается никакого уважения к международно-правовым обязательствам США по Уставу ООН.

Лавров отметил, что после возвращения республиканской администрации Трампа в Белый дом осмысление США международных процессов после Второй мировой войны перешло в новое измерение, о чём свидетельствуют высказывания нового американского госсекретаря Марка Рубио, сделанные в сенате.

«Их смысл: послевоенный миропорядок не просто устарел, а был превращён в оружие, используемое против интересов США», — пояснил министр и уточнил, что для США стал также неугоден и «порядок, основанный на правилах», воплощавший эгоизм западных стран после окончания холодной войны.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января Трамп опубликовал список приоритетов под названием «Америка прежде всего» и в нём поручил Госдепартаменту реализовывать политику защиты национальных интересов. При этом какие-либо подробности этой политики не уточнялись.

Перед этим, в ходе своей инаугурации, новый глава Белого дома заявил о начале «золотого века» для США. По словам Трампа, он намерен на посту президента ставить США «прежде всего».