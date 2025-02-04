Курск, 4 февраля, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Арестованный украинский военнопленный Владимир Парафило рассказал, как он убил мирного жителя Русского Поречного в Курской области. Видео допроса 4 февраля обнародовал Следственный комитет России в Telegram-канале.

СК РФ

Во время разговора со следователями он заявил, что сразу после убийства начал винить себя за выстрел.

«Сразу же начал [сожалеть], в тот же день, когда выстрелил, 20 декабря», — сказал задержанный.

При этом он уточнил, что не предпринял никаких мер, чтобы сохранить жизнь мирного жителя. По его словам, командиры во время вторжения в населённый пункт 20 декабря поставили задачу стрелять по мирному населению. Он выстрелил в спину мужчине по приказу командира с позывным Антошка.

Парафило — второй украинский военнослужащий, заключённый под стражу за расправу над жителями Русского Поречного. Ранее суд арестовал 26-летнего Евгения Фабрисенко, убивавшего и насиловавшего жителей села.

Тела убитых украинскими бойцами мирных жителей обнаружили в Русском Поречном после того, как 17 января российские военные подразделения группировки войск «Север» освободили населённый пункт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в освобождённом селе обнаружили обустроенные украинскими военными камеры пыток в подвалах жилых домов. Действия ВСУ она назвала людоедской акцией.

СК РФ установил причастность пятерых военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ к убийству 22 мирных жителей Русского Поречного в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года.

1 февраля Захарова заявила, что зверства ВСУ в курском селе Русское Поречное должны получить международную огласку. По её словам, на обнародованные сведения должны обратить внимание международные правозащитные институты. Истинная природа киевского режима наиболее отчетливо проявилась именно в Русском Поречном. Название села стало одним из факторов для нападения ВСУ, заявила дипломат.