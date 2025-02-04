Пекин, 4 февраля, 2025, 11:44 — ИА Регнум. Китай начал антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Google. Об этом 4 февраля сообщило Госуправление по регулированию рынка КНР.

TASS / Algi Febri Sugita/ZUMA

«Государственная администрация по регулированию рынка начала расследование в отношении Google в соответствии с законом», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Google подозревается в нарушении антимонопольного законодательства Китая.

В Китае доступ к поисковику Google и его сервисам, включая почту Gmail, заблокирован с 2009 года. Незадолго до этого Китайский центр уведомлений о публикации незаконной информации в интернете обвинил Google в предоставлении доступа к материалам «непристойного и оскорбительного содержания».

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля вступили в силу новые американские пошлины в размере 10% в отношении импорта из Китая. Указ о введении пошлин американский президент Дональд Трамп подписал 1 февраля.

По данным американской газеты The Washington Post, пошлины могут вылиться в торговую войну США и Китая и нанести ущерб как американской, так и мировой экономике.

Комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР 4 февраля объявил о введении ответных пошлин на американские уголь и сжиженный природный газ в размере 15%, на сырую нефть, сельхозтехнику и автомобили — в размере 10%.