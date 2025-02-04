Москва, 4 февраля, 2025, 11:24 — ИА Регнум. Красная книга Москвы помогла повысить интерес горожан к столичной природе, заявили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды российской столицы. В актуальное издание занесены 573 вида животных, растений и грибов.

Eric Baccega/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

«Важно, что работа по изучению мира природы столицы ведётся непрерывно, сведения о наших соседях по мегаполису постоянно пополняются и дают возможность предусмотреть меры по их охране и защите», — сказал председатель комиссии по сохранению редких, находящихся под угрозой исчезновения в условиях города Москвы видов животных и растений, начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

В 2024 году биологи зафиксировали на 136 видов животных больше, чем в прошлом году, — всего 408 видов, в том числе краснокнижных представителей фауны. Среди них — десять видов млекопитающих, включая бобра обыкновенного и куницу лесную, а также 74 вида птиц, в том числе болотный лунь, сапсан, клинтух, черношейная поганка. Кроме того, в поле зрения экологов попали редкие виды насекомых, пресмыкающихся, земноводных, рыб и моллюсков.

Третий выпуск Красной книги Москвы отразил включение ТиНАО в границы столицы и дал полное представление о редких, исчезающих и уязвимых видах животных и растений города на всей его территории. Её выпуск подготовил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды при участии признанных биологов, натуралистов и экспертов. Авторами статей стали представители ведущих институтов, университетов и научных сообществ.

«Большая роль в подготовке актуального издания принадлежит научному сообществу Москвы, в том числе учёным из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, институтов Российской академии наук, но не меньший вклад внесли более 700 натуралистов, любителей живой природы», — добавил Бурмистров.

Он подчеркнул, что авторы Красной книги — люди, увлечённые наблюдениями за птицами, юннаты, простые жители города, которые поделились своими уникальными исследованиями. «Благодаря их участию было определено место обитания такого редкого животного, как орешниковая соня, зафиксировано произрастание в Москве гвоздики пышной — впервые в XXI веке», — отметил Бурмистров.

Результаты наблюдений говорят о том, что в Москве благоприятная окружающая среда. Воздух, вода, почва находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии — поддерживается баланс, который позволяет благополучно сосуществовать и развиваться многим видам растений и животных.