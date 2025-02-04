Варшава, 4 февраля, 2025, 11:22 — ИА Регнум. Власти Польши намерены изъять ещё несколько объектов российской недвижимости в стране. Об этом 4 февраля сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

«Есть ещё несколько объектов, которые польская сторона отказывается признавать нашей собственностью», — процитировало его «РИА Новости».

По словам дипломата, дальнейшие планы Польши в отношении недвижимости пока неизвестны. О каких конкретно объектах идёт речь, он уточнять не стал.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2022 года польские власти изъяли в пользу госказны объект российской дипломатической недвижимости. Передать его мэрии Варшавы потребовали судебные исполнители. Спустя год премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что страна продолжит работать над изъятием очередных зданий у посольства России. Также со счетов российского диппредставительства изъяли деньги. Эти средства заморозили под предлогом, что они будто бы могут использоваться для отмывания денег или финансирования терроризма.

Андреев тогда назвал решение польских властей правовым произволом и вопиющим нарушением Венской конвенции.

Представители мэрии Варшавы 29 апреля 2023 года в сопровождении полицейских попытались проникнуть на территорию школы при посольстве России на улице Келецкой. Они сломали калитку у ворот и ворвались в здание. После этого повесили замок на ворота школы, чтобы российские дипломаты не смогли вывезти имущество. Изъятие польскими властями школы при посольстве в МИД назвали провокацией и пообещали не оставить этот шаг без жёсткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России.