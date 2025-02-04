Вашингтон, 4 февраля, 2025, 11:34 — ИА Регнум. Российский хоккеист клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выложил фотографию кнопочного телефона с шуткой про налоговую задолженность в России. Изображение он опубликовал 4 февраля в формате сторис в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ).

John Minchillo/AP/ТАСС Артемий Панарин

На опубликованном изображении виден кнопочный телефон Nokia со списком контактов, среди которых его супруга Алиса, мама, бабушка, дедушка и ФНС.

«А я думаю, кто с незнакомых бомбит? Сейчас сохранил», — подписал фотографию Панарин.

Соцсети Артемия Панарина

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что хоккеист задолжал ФНС 75 тыс. рублей, и в случае неуплаты его счета могут заблокировать и взыскать деньги через суд.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля агент спортсмена Артём Гаврилов заявил, что Панарин мог не увидеть уведомления с требованием о платеже, так как пользуется кнопочным телефоном и изредка заходит в соцсети. Гаврилов пообещал в скором времени разобраться с ситуацией.

31 декабря Панарин набрал 500 очков (165 голов и 335 передач) при играх за «Нью-Йорк Рейнджерс» и побил рекорд НХЛ по скорости достижения этой отметки. Для накопления этих очков спортсмену понадобилось принять участие в 384 играх.