Нижний Новгород, 4 февраля, 2025, 11:46 — ИА Регнум. В Нижегородской области ветеран СВО перевёл незнакомой девушке более полумиллиона рублей в счёт оплаты интимных услуг. Но так и не получил желаемого. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

30 января в полицию города Кстово обратился Аркадий Ф. Мужчина сообщил, что является ветераном СВО, и рассказал, что проводил вечер за распитием спиртного. В какой-то момент в интернете он наткнулся на предложение услуг интимного характера. Аркадий заинтересовался условиями, девушка объяснила, что перед встречей необходимо внести предоплату. Мужчина согласился и отправил на указанный номер несколько транзакций, но после этого собеседница перестала выходить на связь. Аркадий прождал около часа, но к нему так никто и не приехал. Разочарованный мужчина обратился в полицию.

«Заявитель сообщил, что он со своей банковской карты перевел неизвестной ему девушке денежные средства в размере 550 000 руб. в счёт оплаты услуг интимного характера», — рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее ИА Регнум сообщало, что житель Омска лишился 600 тыс. рублей, пытаясь вызвать проститутку.