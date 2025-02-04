Фурманов, Ивановская область, 4 февраля, 2025, 11:34 — ИА Регнум. В Ивановской области школьник лишил родителей 100 000 рублей, участвуя в викторине «Угадай блогера». Подросток сообщил мошенникам данные карты матери, пытаясь получить выигрыш. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

30 января в полицию обратилась 50-летняя жительница города Фурманова Ивановской области. Она рассказала, что её 11-летний сын участвовал в мессенджере Telegram в викторине, где нужно было угадывать имена блогеров по фото. Парень успешно справлялся с заданиями. Когда игра закончилась, со школьником связался незнакомый мужчина. Он сообщил, что подросток выиграл 10 000 рублей. Чтобы получить выигрыш, нужно было назвать номер банковской карты.

«Несовершеннолетний сообщил неизвестным лицам данные банковской карты, принадлежащей его матери, а также номер телефона, к которому она привязана. А затем продиктовал коды из смс. Таким образом злоумышленники смогли похитить со счёта 100 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (по ч. 2 ст. 159 УК). Следствие устанавливает все детали произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мошенники всё чаще обманывают детей через компьютерные онлайн-игры и звонки. Злоумышленники создают фейковые акции и выигрыши в онлайн-играх, а затем пытаются убедить жертв установить программы удалённого доступа к гаджетам родителей или продиктовать данные их карт.