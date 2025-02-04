Петрозаводск, 4 февраля, 2025, 11:12 — ИА Регнум. В Республике Карелия ученик выложил интимные фото одноклассника в школьный чат. В ситуации разбирается полиция. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В конце декабря от имени одного из учеников в чате класса были опубликованы фотографии полового органа. Родителей автора сообщений сразу вызвали в школу, к делу привлекли инспекторов ПДН. Вскоре выяснилось, что школьника подставил одноклассник.

«В ходе проверки инцидента в одной из школ Республики Карелия было установлено, что 12-летний ученик во время перемены взял принадлежащий однокласснику телефон, нашёл в галерее фотографию и видео интимного характера и опубликовал их в чате класса. Во время беседы ученик сказал, что дикпик в школьном чате — это просто шутка и он не хотел никого обидеть», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас полицейские проверяют семью подростка, после произошедшего школьника могут поставить на учёт в ПДН.

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