Москва, 4 февраля, 2025, 11:14 — ИА Регнум. США необходима остановка военных действий в зоне украинского конфликта для снижения расходов на киевский режим, превратившийся для Вашингтона в убыточный актив. Об этом 4 февраля рассказал глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Остановка боевых действий нужна США, чтобы снизить расходы на содержание киевского режима, ставшего для них убыточным активом, и переложить бремя ответственности за его выживание на европейских партнёров», — заявил он в интервью ТАСС.

По словам дипломата, говоря о планах новой американской администрации, нужно помнить, что США являются авторами кризиса на Украине и напрямую вовлечены в конфликт на стороне киевского режима, а также используют его в том числе для обеспечения своей глобальной гегемонии.

Полищук уточнил, что доктринальные документы США не изменились и в них Россия названа одним из самых главных врагов. В Вашингтоне тем временем продолжает действовать двухпартийный консенсус по вопросу нанесения «стратегического поражения» Москве.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон достиг значительного прогресса в урегулировании украинского конфликта. При этом он не стал уточнять какие-либо детали.

Полищук 4 февраля рассказал, что США пока официально ничего конкретного не предлагали по вопросу разрешения кризиса на Украине. По его словам, сейчас американская сторона зондирует контуры возможной сделки по урегулированию этого вопроса.

Президент РФ Владимир Путин 20 января заявил, что Москва готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, однако целью этого диалога должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Глава государства добавил, что при этом должны быть учтены законные интересы РФ.