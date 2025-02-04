Москва, 4 февраля, 2025, 11:06 — ИА Регнум. Международная федерация плавания (World Aquatics) расширила список россиян с нейтральным статусом до 50 человек. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба федерации.

Максим Богодвид/РИА Новости

Все 50 спортсменов и тренеров делятся на две группы. В первую включили тех, кто получил право участвовать в соревнованиях по водным видам спорта с высоким уровнем риска.

В числе спортсменов первой группы значатся пловцы Светлана Чимрова, Михаил Доринов, Александр Харланов и Александр Степанов. Последний сможет участвовать в турнирах как в бассейне, так и на открытой воде.

Во вторую группу вошли прыгуны в воду Василиса Антоненко, Екатерина Беляева, Мария Бруенок, Александр Бондарь, Иван Данишкин и другие. Александра Кедрина сможет участвовать в прыжках в воду и хай-дайвинге.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре россияне в нейтральном статусе участвовали в чемпионате мира — 2024 на короткой воде. Они завоевали шесть золотых и четыре серебряные награды, заняв второе место в неофициальном медальном зачете.

13 декабря президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов с золотой медалью чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. По словам президента, пловцы доказали, что российская школа плавания является одной из сильнейших в мире.

При этом World Aquatics запретила Федерации водных видов спорта России публиковать на своих ресурсах результаты россиян на чемпионате мира. Запрет также распространяется на личных тренеров спортсменов и национальную федерацию. Ограничения перестали действовать 16 декабря, на следующий день после окончания мирового турнира.