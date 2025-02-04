Москва, 4 февраля, 2025, 11:11 — ИА Регнум. Участник программы «Время героев» Николай Сергиенко был назначен на должность заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области. Об этом 4 февраля сообщили в Telegram-канале проекта.

«Время героев»

В сообщении отмечается, что Сергиенко окончил Высшее военное командное училище и Ростовский государственный экономический университет. Он служил в Вооружённых силах России и был удостоен государственных наград.

По словам нового замминистра строительства Новгородской области, программа «Время героев» даёт возможность трудиться на благо страны на госслужбе тем, кто своей главной целью ставит защиту России.

«Моим наставником является губернатор Новгородской области Андрей Сергеевич Никитин. Я благодарен ему за опыт и внимание, которое он уделял мне в ходе стажировки. Мы находились в постоянном взаимодействии, еженедельно встречались и обсуждали этапы стажировки», — отметил он.

Всего в правительстве региона Сергиенко проработал три месяца. Всё это время он изучал работу органов власти и теперь готов приступить к выполнению новых обязанностей.

Ранее, 3 февраля, участник программы «Время героев» Андрей Порошин стал новым советником министра природных ресурсов и экологии РФ. Во время стажировки он освоил необходимые навыки и прошёл стажировку под руководством главы Минприроды Александра Козлова.

Ранее состоялось 20 назначений из числа участников первого потока обучения по программе. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов.