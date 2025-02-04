Москва, 4 февраля, 2025, 11:15 — ИА Регнум. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение о банкротстве блогера Елены Блиновской. Об этом стало известно 4 февраля по итогам судебного заседания.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Елена Блиновская

«Суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы в отношении признания Елены Блиновской банкротом», — сообщили в зале суда в Москве.

Основательницу «Марафона желаний» Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась попасть на территорию Белоруссии. Её обвинили в неуплате налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретённого преступным путём. Следствие считает, что сама блогер и её бывший муж Алексей Блиновский скрыли информацию о доходах и не платили налоги, общая сумма которых составила порядка 918 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, Блиновская также должна выплатить банку ВТБ долг в размере 269 млн рублей за кредит, полученный в 2020 году. Блогер перестала оплачивать задолженность в апреле 2024 года.

29 ноября общий долг Елены Блиновской в 1,5 млрд рублей каким-то образом пропал из системы ФНС. На государственном портале «Мои налоги» появилась запись о том, что задолженность успешно погашена. Юрист блогера Иван Морозов уточнил, что Блиновская продолжает погашение долга.

16 января суд в Москве продлил на три месяца срок содержания под стражей «королевы марафонов». Ей предписали нахождение в следственном изоляторе до 2 мая 2025 года. На суде она также заявила, что написала явку с повинной сразу после начала следствия и полностью признала свою вину.

3 февраля Верховный суд отказался рассмотреть кассационную жалобу Блиновской, поданную в связи с иском о снижении суммы долга в 1,2 млрд рублей по налогам, пени и штрафам.