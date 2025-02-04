Москва, 4 февраля, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Передача Украине истребителей Mirage втягивает Францию в вооружённый конфликт. Об этом 4 февраля заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

Бывший президент Украины Пётр Порошенко 3 февраля заявил, что в ближайшее время украинская армия получит партию Mirage. По его словам, пилоты уже заканчивают обучение на французских истребителях.

Комментируя подарок Парижа Киеву, Ивлев привёл русскую поговорку «На тебе, Боже, что нам негоже». По его оценке, французские самолёты можно сравнить с чемоданом без ручки, поскольку Mirage 2000 не выпускается уже около 20 лет. Первый полёт истребителей состоялся в 1978 году, напомнил депутат.

«Такая авиация не поможет ВСУ, однако по полной втягивает Францию в эскалацию конфликта на Украине и в дальнейшее увеличение напряжённости в Европе», — процитировало Ивлева «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал передать партию истребителей Mirage-2000 украинской армии. Он также анонсировал запуск программы подготовки пилотов. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 28 января уточнил, что Киев получит Mirage к концу первого квартала 2025 года.

Глава киевского режима Владимир Зеленский по телефону благодарил Макрона за готовящуюся поставку истребителей. В свою очередь спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Киеву нужны более современные истребители. Он назвал Mirage 2000 устаревшими. По его мнению, самолёты будут лёгкой мишенью для российских средств противовоздушной обороны.

Российский военкор Андрей Коц заявил, что французские истребители создадут дополнительную нагрузку для ВСУ. По его мнению, эксплуатация этих самолётов будет настоящим адом для тыловых служб украинской армии.