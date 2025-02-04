Москва, 4 февраля, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула международные организации и правозащитные структуры в замалчивании атаки украинских формирований на школьный автобус в Запорожской области.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат «стратегическое молчание»?» — написала она в своём Telegram-канале, комментируя произошедшее.

Как передавало ИА Регнум, ранее 4 февраля украинский дрон атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате удара пострадали пятеро детей и водитель транспортного средства.

Уточнялось, что водитель автобуса в результате этого получил серьёзные травмы и находится в тяжёлом состоянии. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.