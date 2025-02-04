Париж, 4 февраля, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Французам порекомендовали реже стирать одежду ради экономии воды и электричества, а также по экологическим соображениям. Об этом рассказала радиостанция RMC 3 февраля.

Robert Michael/dpa/picture-alliance

Отмечается, что с предложением расходовать меньше воды и стирального порошка выступило французское Агентство по охране окружающей среды и экологическому переходу (ADEME).

«Из соображений экологии мы рекомендуем стирать одежду реже. Даже спортивную одежду можно надевать три раза перед стиркой. Чтобы спасти планету, нам, возможно, придётся пахнуть не так приятно», — говорится в материале.

Представители агентства утверждают, что футболки можно стирать после пяти дней непрерывной носки, бюстгальтеры — после семи, кофты и свитеры держатся до 15 дней, а джинсы — около месяца.

Утверждается, что благодаря подобным рекомендациям у французских граждан получится сэкономить до 2,5 тыс. л воды в год, продлить срок службы одежды и сократить расходы на электроэнергию, а также порошок или жидкость для стирки. Кроме того, это позволит меньше загрязнять окружающую среду химикатами, микроволокнами ткани и микропластиком с одежды, который не фильтруется на станциях по очистке воды, считают эксперты.

Однако некоторые французы уже выразили сомнения по поводу таких советов.

«Это хорошо для планеты, поскольку вы экономите электричество и воду, хорошо для вашего кошелька — вы экономите деньги. Короче, это хорошо по всем пунктам, не считая взглядов окружающих и социального давления. Потому что если вы придете в офис в одном и том же свитере, вас будут осуждать», — заявила француженка Виктория в беседе с телеканалом TF1.

Как передавало ИА Регнум, 23 января издание Yle сообщило, что в Финляндии возводят рекордное количество резервуаров для горячей воды для экономии на отоплении. Отмечается, что использование подобных сооружений позволит значительно снизить стоимость электроэнергии, поднявшуюся из-за удорожания древесного топлива.

30 января премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна в феврале может на трое суток остаться без электроснабжения. Он уточнил, что это может произойти во время предстоящего отключения эстонской энергосистемы от России после выхода из БРЭЛЛ (энергетическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии).