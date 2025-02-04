Москва, 4 февраля, 2025, 10:38 — ИА Регнум. Российский автопарк певца и музыкального продюсера Валерия Меладзе состоит из восьми Mercedes общей стоимостью 70 млн рублей. Об этом 4 февраля сообщил Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что уехавший из России после начала СВО Меладзе в январе приезжал в Москву. Он ездил на своих автомобилях Mercedes в сопровождении охраны.

Четыре машины имеют один и тот же номер 525, отличаются только серии. Стоимость одного номера может составлять нескольких миллионов рублей, сообщили источники канала.

Mercedes-Benz Amg G63 является самой дорогой из машин, оформленных на артиста. Гелендваген в спортивном исполнении, за рулём которого неоднократно замечали Меладзе, оценивается в 21 млн рублей.

Внедорожник Mercedes Gls 400 D 4Matic переписал на артиста его брат Константин Меладзе. Это произошло через два с половиной месяца после того, как певец произнёс проукраинский лозунг на корпоративе в Дубае.

«Ангельские» номера 525 артист установлены не только на автомобилях Меладзе, но и на Mercedes Glc 250 4 Matic его сестры Лианы. Кроме того, на дочь артиста Арину оформлен Mercedes-Benz GLA-Klasse 2020 года выпуска. Авто оценивается в 4,5 млн рублей.

Стоимость всего семейного автопарка Меладзе достигает 80 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Меладзе уехал из России в 2022 году. После начале СВО он выступил с осуждением спецоперации. В марте 2023 года общественный деятель Антон Коробков-Землянский попросил проверить Меладзе на возможное финансирование ВСУ.

В январе 2025 года артист тайно приехал в Россию. По данным SHOT, он встретился с матерью и посетил могилу своего отца Шоты Меладзе. У певца в феврале запланировано мировое турне, приуроченное к его 60-летию. Сначала он будет выступать в Европе, затем — в США.