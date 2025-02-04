Москва, 4 февраля, 2025, 10:37 — ИА Регнум. Одной из причин начала российской спецоперации на Украине стала геополитическая экспансия США в Восточной Европе, которая является частью концепции «порядка, основанного на правилах». Об этом 4 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава МИД РФ напомнил, что 41-й президент США Джордж Буш — старший, будучи опьянён «победой в холодной войне», в сентябре 1990 года в речи перед обеими палатами конгресса объявил о формировании «нового мирового порядка». Последний, по мысли американских стратегов, означал их полное доминирование на международной арене и «окно безраздельных возможностей» для Вашингтона, чтобы совершать действия в одностороннем порядке без оглядки на правовые ограничения в Уставе ООН.

«Одним из проявлений «порядка, основанного на правилах», стал взятый США курс на геополитическое освоение Восточной Европы, взрывоопасные последствия которого мы вынуждены устранять в ходе специальной военной операции», — написал Лавров в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября 2024 года президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем напомнил, что кризис на Украине стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО. Глава государства уточнил, что эта политика предполагает создание антироссийского плацдарма на контролируемой Киевом территории при игнорировании интересов РФ в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей Украины.

Позднее, в середине ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия начала военную спецоперацию против киевского режима, которая теперь продолжается против НАТО. По словам представителя Кремля, из-за этого СВО заняла «немного больше времени и продлится ещё немного».