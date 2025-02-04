ДНР, 4 февраля, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Российские операторы беспилотников взяли под контроль трассу снабжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом 4 февраля сообщили в силовых структурах.

Евгений Биятов/РИА Новости

Там подчеркнули, что дорога является ключевой для снабжения гарнизона украинской армии.

«Наши FPV-дроны взяли под плотный огневой контроль днепропетровскую трассу, по которой идёт снабжение противника в Красноармейске, что автоматически усилило давление на дорогу и усложнило движение», — процитировал ТАСС собеседника.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля офицеры украинской армии пожаловались на отсутствие резервов, необходимых для дальнейшего удерживания позиций под Красноармейском. Военные ВСУ также признали эффективность тактики армии России, которая создаёт украинским бойцам большие проблемы с логистикой.

Экс-аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон 28 января заявил, что после освобождения Великой Новосёлки российским военным останется только занять Красноармейск, расположенный на границе с Днепропетровской областью. Эксперт добавил, что после освобождения города дорога на Днепропетровск будет открыта.

Военные группировки ВС России «Центр» 24 января освободили Тимофеевку в Донецкой Народной Республике. В силовых структурах заявили, что это позволит российским войскам ускорить охват Красноармейска с восточного направления.