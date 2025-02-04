Ереван, 4 февраля, 2025, 10:49 — ИА Регнум. Поражение Армении во время военного конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года «дало возможность иметь независимую и суверенную страну». Об этом 3 февраля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с армянской диаспорой в Вашингтоне.

AP Photo/Sergei Grits/ТАСС

«Могу сказать, что, потерпев поражение, мы обрели возможность иметь независимое и суверенное государство», — заявил он в своей речи, которую обнародовала пресс-служба армянского кабмина.

Он отметил, что на Южном Кавказе наблюдается большое количество негативного отношения к Армении и страна должна уметь справляться с ним без лишних эмоций.

«Мы поступаем правильно, пытаясь справиться с этим негативом без эмоций, максимально эффективными способами», — подчеркнул Пашинян.

Нагорный Карабах — это спорная территория, населённая преимущественно армянами, но исторически закрепленная за Азербайджанской ССР в качестве автономной области (НКАО). После распада СССР произошло две карабахские войны, и по результатам последней Азербайджану удалось практически полностью взять территорию под контроль.

19 сентября 2023 года Вооружённые силы Азербайджана начали боевые действия на территории Нагорного Карабаха, объявив о проведении там «антитеррористических мероприятий». Через день боевые действия закончились согласием Степанакерта на условия Баку. 15 октября 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг республики в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Президент России Владимир Путин, ранее комментируя переход Нагорного Карабаха под контроль Баку, подчеркнул, что Ереван официально отказался от притязаний на регион, признав его частью Азербайджана, и не известил об этом Москву.

В свою очередь Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.