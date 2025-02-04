Новосибирск, 4 февраля, 2025, 10:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области при столкновении двух легковых автомобилей погибли пять человек, ещё трое пострадали. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Иван Шилов ИА Регнум

ДТП произошло в Усть-Таркском районе между населёнными пунктами Усть-Тарка и Богословка. Столкнулись автомобили ВАЗ и Mazda. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее, 2 февраля, в Кингисеппском районе столкнулись рейсовый автобус и снегоуборочная машина. Авария произошла около 22:45 мск на 133-м км трассы «Нарва». В результате погибли два человека, ещё 13 — пострадали. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

Утром 2 февраля на Московской кольцевой автомобильной дороге произошла массовая авария с участием нескольких автомобилей. Участниками ДТП стали ГАЗ, Kia и Dodge. Водитель первой иномарки скончался на месте.