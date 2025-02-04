Москва, 4 февраля, 2025, 10:12 — ИА Регнум. США зондируют контуры возможной сделки по решению украинского конфликта. Об этом 4 февраля сообщил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

TASS /IMAGO/Sven Simon

«Говорят об этом действительно много, но официально ничего конкретного не предлагали», — процитировало его ТАСС.

Дипломат указал, что параллельно нагнетается информационный фон. По его словам, подобный способ ведения переговоров характерен для некоторых сфер бизнеса. За созданием искусственного ажиотажа обычно следуют предложения по урегулированию, включающие уступки и односторонние преимущества, пояснил Полищук.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о достижении значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Однако деталей он раскрывать не стал. Днём ранее Трамп утверждал, что Вашингтон запланировал встречи с представителями Москвы и Киева в течение последних «очень напряжённых» дней. По его словам, дискуссии на эту тему проходят «довольно успешно».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что де-юре полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского на должности президента Украины давно закончились, поэтому в стране необходимо провести выборы для начала переговоров по урегулированию конфликта.

Президент РФ Владимир Путин 20 января отметил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства добавил, что также при этом должны быть учтены законные интересы России.