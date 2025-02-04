Берлин, 4 февраля, 2025, 10:23 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал эгоистичным требование президента США Дональда Трампа к Украине передать Вашингтону редкоземельные металлы в качестве платы за американскую помощь.

AP/TASS Канцлер Германии Олаф Шольц

«Было бы очень эгоистично и очень эгоцентрично использовать ресурсы Украины для финансирования поддержки [её] обороны», — привела его слова газета Tagesschau.

По словам главы немецкого правительства, эти ресурсы должны стать гарантией того, что Украина сможет финансировать свою реконструкцию после завершения вооружённого конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, глава Белого дома 3 февраля заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на финансовую помощь. Он добавил, что Вашингтон хочет добиться от Киева соответствующих гарантий.

Украинские СМИ позднее в этот же день написали, что киевский режим потерял контроль над основной частью территорий с месторождениями редкоземельных металлов, в которых заинтересованы США. По их информации, свыше 70% запасов таких ресурсов находятся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Днепропетровской области.

Газета Financial Times 4 февраля написала, что украинские власти допускают возможность передачи редкоземельных металлов США в обмен на помощь. Отмечалось, что это совпадает с положениями так называемого «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского.