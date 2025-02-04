Мелитополь, 4 февраля, 2025, 09:57 — ИА Регнум. Сбитый Воздушно-космическими силами (ВКС) России истребитель Су-27 украинских формирований «поверг в уныние» большую часть оставшихся военных лётчиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 4 февраля рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

«Сбитый истребитель и смерть [Ивана] Болотова повергли в уныние значительную часть оставшихся летунов ВСУ по той простой причине, что погибший лётчик без преувеличения считался асом у режима [Владимира] Зеленского», — привело его слова «РИА Новости».

Рогов уточнил, что ликвидированный украинский пилот принимал участие в боевых действиях с февраля 2022 года и являлся опытным лётчиком, на которого у командования украинских войск были большие планы.

Председатель комиссии ОП добавил, что у киевского режима почти не осталось лётчиков-асов и по этой причине Зеленский всё чаще высказывается за открытое привлечение военных стран Запада, в первую очередь Евросоюза, чтобы попытаться сохранить власть.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны России 3 февраля рассказали, что истребители ВКС РФ сбили Су-27 Воздушных сил Украины. Отмечалось, что российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 199 дронов самолётного типа.

Позднее в этот же день 831-я бригада тактической авиации украинских формирований сообщила о гибели лётчика-истребителя Ивана Болотова в воздушном бою. При этом место и обстоятельства гибели пилота не уточнялись.