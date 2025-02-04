Томск, 4 февраля, 2025, 10:01 — ИА Регнум. За злоупотребление полномочиями бывший заместитель губернатора Томской области Евгений Паршуто приговорён к 3,5 года колонии общего режима. Об этом 4 февраля сообщили в областной прокуратуре.

Алена Кардаш/ТАСС Евгений Паршуто

Паршуто являлся заместителем главы Томской области по строительству и инфраструктуре. Он был задержан в октябре 2022 года по подозрению в злоупотреблением должностными полномочиями при строительстве школы в селе Корнилово в рамках нацпроекта «Образование».

Чиновнику предъявили обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), вину Паршуто не признал.

Как установил Ленинский районный суд Томска, чиновник в 2020 году, стремясь завысить показатели расходов бюджета Томской области при реализации нацпроекта «Образование», разработал преступную схему, чтобы обосновать их оплату. В рамках этой схемы подрядчику незаконно перечислили более 13 млн рублей бюджетных средств.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил бывшего заместителя губернатора к трём годам шести месяцам лишения свободы», — сообщили в прокуратуре.

Также приговор вынесен бывшему главе Томского района и заместителю начальника управления территориального развития администрации Томского района. Глава Томского района путём уговоров и угроз увольнением склонил своего заместителя к оплате невыполненных работ, а он, в свою очередь, предложил подчинённому ему заместителю начальника управления совместно подписать счета на оплату работ по строительству объекта.

«После их подписания подрядчику незаконно перечислены бюджетные денежные средства в сумме более 13 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

Бывший глава района приговорён к четырём годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, заместитель начальника управления — к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА Регнум, главу Томского района Александра Терещенко задержали в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого против его первого заместителя, в ноябре 2022 года. В декабре 2019 года районное управление территориального развития заключило контракт с ООО «СпецМонтажСтрой». Подрядчик должен был построить школу на 200 мест. Также управление заключило контракт с компанией «Строительная лаборатория» для строительного надзора. Построенная школа оказалась опасной для пребывания в нёй людей.

В сентябре Советский суд Томска приговорил к пяти годам колонии бывшего замглавы Томской области Юрия Гурдина. Он был признан виновным в растрате более 79 млн рублей бюджетных средств.