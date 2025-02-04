Киев, 4 февраля, 2025, 09:42 — ИА Регнум. Киев допускает возможность передачи США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном Украине помощь, так как это совпадает с положениями так называемого «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 4 февраля сообщила газета Financial Times.

Александр Демьянчук/ТАСС Производство редкоземельных металлов

«[Заявление президента США Дональда Трампа о редкоземельных металлах], похоже, совпадает с «планом победы», который ему предоставили осенью… Мы готовы работать с Америкой», — заявил изданию близкий к Зеленскому источник.

Он добавил, что киевский режим предложил главе Белого дома особые условия сотрудничества в сфере ключевых ресурсов.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на финансовую помощь Вашингтона Киеву. Он уточнил, что американская сторона намерена добиться от киевского режима соответствующих гарантий.

Позднее в этот же день украинские СМИ написали, что Киев потерял контроль над основной частью территорий с месторождениями редкоземельных металлов, заинтересованность в которых высказали США. Отмечалось, что более 70% запасов таких ресурсов находятся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Днепропетровской области.