Нью-Йорк, США, 4 февраля, 2025, 09:29 — ИА Регнум. В середине февраля Россия намеревается запросить заседание Совета Безопасности ООН по вопросу кризиса на Украине. Об этом 4 февраля рассказал первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису», — привело его слова «РИА Новости».

Он также рассказал, что Россия и США не проводили никаких встреч по вопросу урегулирования украинского кризиса в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА Регнум, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 31 января заявил, что организация не приемлет убийство мирных граждан. Таким образом он прокомментировал зверства украинских боевиков в курском селе Русское Поречное.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 16 января заявил, что жители Украины не хотят воевать за узурпировавшего власть главу киевского режима Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что чем раньше это осознают в западных странах, тем лучше это будет в том числе для украинцев.