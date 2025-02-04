Москва, 4 февраля, 2025, 09:28 — ИА Регнум. Медучреждение может отказать в бесплатной медицинской помощи в шести случаях, в том числе если у пациента нет направлений, необходимых обследований или медицинских оснований. Об этом 4 февраля сообщила эксперт проекта НИФИ Минфина РФ «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Она отметила, что первый случай, когда пациенту могут на законных основаниях отказать в оказании медицинской помощи, — если услуга не входит в перечень ОМС. Речь идёт об эстетических и косметологических процедурах, не связанных с лечением заболеваний.

Второй случай — отсутствие медицинских показаний.

«Если пациент требует услугу, но у него нет направлений, необходимых обследований или медицинских оснований. Третий случай — обращение в медучреждение без прикрепления и направления. Плановая помощь оказывается в медорганизациях, к которым пациент прикреплён. Исключение — экстренные и неотложные случаи», — процитировала Дайнеко «Газета.Ru».

Если человек не зарегистрирован в системе обязательного медицинского страхования, ему не окажут плановые медицинские услуги.

Пятый случай касается диспансеризации не по графику. Если пациент младше 40 лет и год назад прошёл диспансеризацию, ему может быть отказано. В этом случае он имеет право на профилактический медосмотр.

Ещё один случай, когда человеку могут отказать в бесплатной медицинской помощи, — когда медицинское учреждение не работает по ОМС. Если у частной клиники нет договора с системой ОМС, она может отказать.

Дайнеко рекомендовала обратиться к администрации медучреждения в том случае, если отказ в бесплатной помощи является необоснованным. Эксперт добавила, что следует также связаться со страховой компанией, номер телефона которой указан на полисе ОМС.

Как сообщало ИА Регнум, член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина в середине января напомнила, что, если во время отпуска россиянин заболел и оформил больничный лист, он может автоматически продлить отпуск. Чтобы добавить дни в больничный, достаточно устно предупредить об этом работодателя. Лист нетрудоспособности передавать на работу не нужно, поскольку о нём в организацию сообщит Соцфонд.