Пекин, 4 февраля, 2025, 09:15 — ИА Регнум. Власти Китая приняли решение ввести пошлины в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США. Об этом 4 февраля сообщили в комитете тарификации и классификации при Государственном совете КНР.

VCG/Visual China Group/ТАСС

В заявлении отмечается, что Пекин с 10 февраля вводит дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из США товары.

Уточняется, что на американские уголь и СПГ вводятся дополнительные пошлины в размере 15%. Также на американские сырую нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили вводится пошлина в размере 10%.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 2 февраля подписал указ о введении импортных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Для мексиканских и канадских товаров размер пошлины составит 25%, а китайских товаров — 10%.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 3 февраля заявила, что Трамп намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие сутки. Вместе с тем она не стала раскрывать подробности предстоящего разговора лидеров двух государств.