Москва, 4 февраля, 2025, 08:59 — ИА Регнум. В январе, феврале и марте 2025 года пенсии россиян, которым исполнится 80 лет в феврале, будут расти. Об этом 4 февраля рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

РИА Новости

Специалист напомнил, что в январе пенсионные выплаты у 80-летних россиян были проиндексированы на прогнозируемый уровень инфляции 7,3%, а в феврале их дополнительно проиндексируют с учётом реального уровня инфляции (9,5%) и также к ним будет добавлена доплата за январь.

«В марте данную группу пенсионеров ждёт новое увеличение. Пенсии граждан, которым исполнится 80 лет в феврале, с марта будут увеличены более чем на 10 тыс. рублей (на 10 221,7 рубля). Это связано с тем, что им будут назначены две выплаты», — привела его слова «Газета.Ru».

Балынин уточнил, что фиксированную выплату к страховой пенсии у 80-летних россиян удвоят и теперь она составит 17 815,4 рубля вместо 8907,7 рубля, а также с января 2025 года все эти лица будут получать дополнительную выплату в размере 1314 рублей.

Экономист добавил, что для получения этих выплат получателям пенсий не надо будет подавать никаких заявлений, так как все индексации и увеличения страховых пенсий теперь будут проходить автоматически.

Как сообщало ИА Регнум, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в РФ с 1 февраля вступили в силу несколько законов, в том числе были увеличены размер материнского капитала, а также социальные выплаты и страховые пенсии. Он добавил, что в РФ также вступил в силу закон, предусматривающий режим высылки иностранных граждан, незаконно находящихся в стране.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) 1 февраля опроверг информацию о том, что пенсии в РФ переведут в цифровые рубли. Он уточнил, что, с учётом социальной значимости пенсий, государство не может установить единственный способ их получения, даже в случае с традиционными банковскими переводами.