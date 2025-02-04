Васильевка, Запорожская область, 4 февраля, 2025, 08:55 — ИА Регнум. Пять детей и водитель пострадали в результате удара, нанесённого беспилотником украинской армии по школьному автобусу в Запорожской области. Об этом 4 февраля сообщил губернатор Евгений Балийкий.

Telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого

ВСУ атаковали школьный автобус в Васильевском муниципальном округе. Водитель транспортного средства серьёзно пострадал.

«Он находится в тяжёлом состоянии. Ещё пять детей получили осколочные ранения», — написал Балийкий в своём Telegram-канале.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля ВСУ нанесли удар по пассажирскому микроавтобусу в Белгородской области. Водитель и пассажирка транспортного средства получили травмы. У водителя диагностировано сотрясение головного мозга и баротравмой, женщина получила множественные поверхностные раны мягких тканей ноги и сотрясение мозга.