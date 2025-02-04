Роттердам, Нидерланды, 4 февраля, 2025, 08:43 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев переиграл представителя Швейцарии Стэна Вавринку в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) категории ATP-500 в Роттердаме.

IMAGO/Joris Verwijst/Global Look Press Даниил Медведев

Россиянин победил швейцарца в трёх сетах со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:1.

Соперники провели на корте 2 часа и 30 минут. За это время Медведев, являющийся седьмой ракеткой мира, подал навылет семь раз, шесть раз ошибся при подаче и реализовал шесть из 11 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент, занимающий 115-е место в рейтинге АТР, четырежды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать два из семи брейк-пойнтов.

В матче второго круга российский теннисист сыграет с итальянским спортсменом Маттия Беллуччи, который в первом круге в двух сетах переиграл представителя Нидерландов Меса Роттгеринга.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января Медведев проиграл в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии американцу Лернеру Тьену. Российский спортсмен уступил представителю США в пяти сетах со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10).

В ходе этого матча российский теннисист грубо ответил на выкрик одного из болельщиков, а также получил предупреждение за брошенную ракетку. Кроме того, в третьем сете Медведева оштрафовали на одно очко за то, что после зашага при подаче он замахнулся ракеткой на супервайзера игры.